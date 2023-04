Eid-ul-Fitr prayer timings in City

F.P. Report

LAHORE: Following are the Eid-ul-Fitr prayer timings in the provincial metropolis for Fiqh Hanafia. 6:00- Jamia Masjid Sheikha Salim, Link Road Model Town, Jamia Masjid Hassaan Ameer Muawya Road, Rajgarh, Jamia Masjid Al-Rehman, Shadbagh, Jamia Haleema Saadia, Islampura. 6:15- Jamia Masjid Tauheed, Ahle Hadis at Daroghawala.

6:30- Masjid-e-Shuhada Mall Road, Masjid Darussalam Bagh-e-Jinnah, Makki Masjid New Anarkali, Jamia Ashrafia Ferozepur Road, Minar-e-Pakistan ground, Jamia Naeemia Garhi Shahu, Masjid Siddiqia, Masjid Sahaba Karam, Ravi Road, Masjid Amna Lohari gate, Masjid Sher Rabbani, Miani Sahab, Masjid Shahabuddin, Singhpura, Masjid Faizul Islam Ganpat Road, Anarkali, Markaz Islami Qainchi Chowk, Markaz Almadina China Scheme Shadbagh, Masjid Muhammadi Sher Shah Colony.

6:45- Main road Shadbagh, Jamia Masjid Shadman, Muslim Masjid Lohari gate, Jamia Masjid Shah Chiragh, Akari XI sector A,

7:00- Masjid Ahle Hadith Chowk Firdaus Market, Jamia Masjid Rizvia, F Block Gulshan Ravi, Jamia Masjid Rehmania, Yusfia, Jamia Masjid Madina, Super Market, Jamia Usmania, Block Number 2, Sector B 2 Township, Jamia Masjid, LGH, Jamia Masjid Bait-ul-Mukarram, Riwaz Garden, Masjid Gulzar-e-Madina, Gujjarpura, Jamia Masjid Rehmania, Shahdara, Punjab University New Campus Jamia Masjid, masjid Farooq Azam Sadar Gol Bagh, Masjid Rizwan Ghalib Market Gulberg, All DHA Sectors mosques in Phases I to XII and Rahber, Askari XI Sector B,

7:15- Race Course Park, Jamia Masjid Dar-ul-Uloom, Rasool Park, Multan Road, Masjid Al Feroze Hanifia, Sharif Park, Masjid Shah Gada Railway Road, Masjid Ittefaq, Model Town, University ground Chauburji, Masjid Khalid Bin Waleed Green Town, Markaz Albadar Mananwala, Moon Market Gulshan Ravi Car Parking, Markaz Al Madina China Scheme Shadbagh, Askari XI Heights mosque.

7:30- Jamia Masjid, DHA Rehbar Phase-11, all DHA phase mosques Ph-I to XII, Mansoora Masjid, Jamia Masjid Minhaj-ul-Quran, Model Town, Jamia Masjid Dalgaran Chowk, Masjid Data Darbar, Model Masjid Auqaf Shah Kamal, Civic Centre Johar Town, Masjid Tayyaba Hanifia Shadbagh, Masjid Al-Mairaj Garhi Shahu, Shalamar Bagh Car Parking, Masjid Ibrahim Sadiq Chowk Township, Masjid Luqman Rehman Baghbanpura, Masjid Riazul Jannah Awan Town, Masjid Darus Salam Hanjarwal, Masjid Australia Railway Station, Masjid Hanafia Ghausia Bhaati Chowk, Jamia Masjid Qadria Rizvia, Auqaf Colony, Nabi Park, Ravi Road, Jamia Masjid Shimla Pahari, Jamia Islamia Hanfia, Habibullah Road, Jamia Masjid Sher Rabbani, Mast Iqbal Road, Madina Masjid, Old Anarkali, Jamia Masjid Haqqania, Qainchee Amar Sadhu, Jamia Masjid Hassaan Bin Sabit, Sabzazar Scheme, Multan Road, UET ground, Model Town Park, Madressah Taleemul Quran Gulberg II, Jamia Masjid Taj Bagh, Masjid Tauhid Dungi ground Johar Town, Masjid Farooqia Singhpura, Muhammadi Masjid Maqbool Road, Icchra, MC Boys School Kot Khwaja Saeed, Barkat Market New Garden Town, Masjid Khwaja Bihari Upper Mall, Railway HQ ground, Dungi ground Samanabad, Masjid Shaikha Salem Model Town Link Road, Masjid Bagh Wali Shah Alami Chowk, Masjid Mian Ranjha Dil Muhammad Road, Masjid Maulana Roohi Bhaati gate, Darul Uloom Ghausia Ziaul Quran Ghaziabad, Jamia Ghausia Talimul Quran GT road Shahdara, Jamia Faiz Madina Wandala Road, Shahdara, Masjid Usman F Block Johar Town, Masjid Bilal Larex Colony Mughalpura, Masjid Ghausia near Shalimar Road, Masjid Sabria Mustafabad, Masjid Gulzar Mustafa Mustafabad, Masjid Akbar Mughalpura, Masjid Shimla Pahari, Masjid Hanifia Basti Saidan Shah, Masjid Gulzar Madina Wasa Colony, Masjid Hanifia Qasmia P block Gulberg, Baitul Mukarram Riwaz Garden, Jamia Karimia Lohari gate, 77 club Abbot Road ground, Masjid Anwarul Mustafa Johar Town, Idara Talimat Islamia Farooq Park Multan Chungi, Masjid Kubra Samnabad, Masjid Usmania Nadirabad, Masjid Rehmania Ravi Road, Jamia Hanifia Qadria GT Road, Punjab University Mosque QA Campus, Jamia Manzoorul Islamia Saddar, Masjid Alnajam Muslim Park Rajgarh, Jamia Masjid Faiz Bagh, Masjid Oonchi main bazaar Chah Miran, Noorani masjid Mian Mir, Masjid Shah Abul Maalik, Masjid Ghausia Malipura, Masjid Khizra Peco Road, Masjid Fazal Block C Dars Baray Mian, Masjid Muhammadi Model Town, Masjid Tauhid Wapda Colony Shalamar, Masjid Baba Qutub Shah GT Road, Masjid Chowk Dargran, Ghurki Hospital Jallo More, Masjid Umar Farooq Pindi Rajputan Kot Lakhpat, Masjid Ahle Hadith Loharan Khuh Multan Road, Masjid Muhammadi Chungi Amar Sadhu,

7:45- Jamia Masjid Siddiqia, Swami Nagar, Masjid Nila Gunbad, Masjid Wazir Khan, Masjid Omni Bus Service Icchra, Masjid Shama-e-Risalat (PBUH) Alfalah Building, The Mall, Masjid Imrania Gulberg II, Jamia Masjid Tech Society Canal bank, Children Park L Block Model Town, Masjid Siddiqia Swami Nagar Ghoray Shah. (INP)